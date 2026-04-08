Пропасть в 7 гривен на литре: почему цены на АЗС разнятся и когда топливо начнет дешеветь

Сегодня, 8 апреля, на украинском топливном рынке наблюдается существенная разница в ценах в зависимости от выбранной сети АЗС, однако мировые новости уже заставили крупных игроков пересмотреть ценники в сторону снижения.
Почему у каждой сети АЗС собственные цены на топливо и ждать ли удешевления, - РБК-Украина расспросило топливного эксперта, директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна.
Главное:
Главным фактором изменений стала международная политика. После того как президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между США и Ираном, котировки нефти Brent сегодня утром упали на 16,08% - до 91,7 доллара за баррель.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с главой "Нафтогаза" заявила, что ожидает ответной реакции от украинских заправок по снижению цен.
"Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение", - написала она.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина топливный эксперт Сергей Куюн, на рынке эти новости восприняли с большой надеждой, ведь "торговать по 90-100 грн за литр топлива не хочет никто", поскольку люди просто перестают покупать топливо.
Однако эксперт предостерегает от чрезмерного оптимизма: нынешнее снижение - это скорее "эмоциональная" реакция рынка и ожидания, а не экономический расчет. На самом деле реальных оснований для таких низких цен еще нет, потому что топливо, которое сейчас на АЗС, покупалось по вчерашним высоким ценам.
Пока рынок адаптируется, разница между крупными сетями (WOG, OKKO) и меньшим сегментом (БРСМ, АМИК) остается огромной - более 7 грн на литре.
Сколько стоит топливо на самых популярных АЗС (Инфографика РБК-Украина)
То есть, на полном баке бензина (50 л) в среднем сегодня можно сэкономить 355 гривен(например, если WOG продает бензин по 77 грн, а "Укрнафта" и БРСМ предлагают его по 69,90-69,94 грн).
Эксперт Сергей Куюн выделяет несколько причин такого ценового разрыва:
После новостей об обвале цен на нефть и анонса Свириденко, во второй половине дня крупные сети все же пересмотрели ценники: OKKO, WOG и "Укрнафта" снизили стоимость дизеля на 1 гривну.
По словам Куюна, то, что "Укрнафта" сегодня первой снизила цены, заставило остальных "подтянуться".
Но есть болезненный нюанс для трейдеров. Правительство призвало покупать как можно больше топлива, чтобы не было дефицита, и компании завезли рекордные объемы по мартовским "космическим" ценам. Теперь, когда нефть обвалилась, те, кто купил дорогие танкеры позавчера, оказались на грани банкротства, пояснил эксперт.
Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что при условии сохранения мировой динамики ожидается дальнейшее удешевление. Ситуация с наличием топлива стабильная.
Программа минимум на апрель - цены перестанут расти; программа максимум - сейчас остановятся.
"Потому что 100 гривен за литр дизеля - это не страшилка и не шутки, это абсолютно реальная перспектива еще до вчера. До сегодняшнего дня она была абсолютно реальна и компании к этому шли, и правительство было в курсе этого. Я думаю, что сейчас этот процесс, если не остановится, то существенно притормозится", - говорит Куюн.
Эксперт ожидает, что рынок будет снижаться постепенно: дешевое топливо, которое будет заходить сейчас, понемногу будет вытеснять дорогие запасы, накопленные в марте.
Главное - чтобы тенденция на мировых биржах была устойчивой.