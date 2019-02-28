Держстат назвав країни-лідери за інвестиціями в Україну

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Найбільше у 2018 році в Україну інвестували Нідерланди

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 січня 2019 року становили 32 292,9 млн доларів, що на 685,5 млн доларів більше, ніж рік тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за рік надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 2 869,9 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 968,1 млн доларів, інші зміни вартості капіталу склали 1 216,3 млн доларів.

За станом на 1 січня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 24 743 млн доларів, у тому числі Кіпр - 8 880 млн доларів, Нідерланди - 7 061 млн доларів, Велика Британія - 1 956 млн доларів, Німеччина - 1 668 млн доларів.

Інвестиції Росії в економіку України склали 1 008 млн доларів.

Дані: www.ukrstat.gov.ua

У Держстаті зазначили, що прямі інвестиції з урахуванням боргових інструментів (позики, торгові кредити інвесторів) станом на 1 січня 2019 року досягли 40 514,1 млн грн, що на 493,2 млн доларів більше, ніж на початок року.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну, в 2018 році більшість ПІІ в Україну - це повернення українських коштів з офшорів і докапіталізація банків.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг капітальних інвестицій в економіку України в 2018 році склав 526,3 млрд грн в поточних цінах, що на 16,4% більше ніж за 2017 рік.