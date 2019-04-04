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НБУ назвав обсяг повернення коштів у вигляді іноземних інвестицій

Новини » Економіка    04.04.2019 - 11:15
НБУ назвав обсяг повернення коштів у вигляді іноземних інвестицій
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Кожен п'ятий долар іноземних інвестицій українського походження

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році становив 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними оцінки НБУ так званих round tripping інвестицій, які є попередньо виведеними за кордон коштами українського бізнесу, такі операції переважно здійснювалися через Кіпр, Нідерланди, Швейцарію та Австрію.

У НБУ зазначили, що загалом впродовж 2010-2018 років обсяг коштів резидентів, які були виведені за кордон, а потім повернені в Україну як іноземні інвестиції, становив 8,4 млрд доларів або 22% від загального обсягу ПІІ за цей період.

За даними НБУ найбільші обсяги round tripping інвестицій спостерігались впродовж 2010-2013 років, коли вони складали близько третини від загального обсягу ПІІ.

НБУ назвав обсяг повернення коштів у вигляді іноземних інвестицій

У 2014-2015 роках за такими операціями навпаки відбувся відтік коштів з України. У 2016- 2018 роках чистий притік коштів за такими операціями поступово відновився, зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 січня 2019 року становили 32 292,9 млн доларів, що на 685,5 млн доларів більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну, в 2018 році більшість ПІІ в Україну - це повернення українських коштів з офшорів і докапіталізація банків.

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