Приріст іноземних інвестицій в Україну скоротився

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Більше половини приросту інвестицій дала курсова різниця

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 липня 2019 року склали 33 724,4 млн доларів, що на 839,6 млн доларів більше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Відзначимо, за перший квартал 2019 року інвестиції зросли всього на 45,5 млн доларів.

За даними статистичного відомства, за півріччя надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 1 259,5 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 728,9 млн доларів. За рахунок курсової різниці інвестиції збільшилися на 520,8 млн доларів.

Станом на 1 липня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 26 462,0 млн доларів, у тому числі Кіпр - 9 922,0 млн доларів, Нідерланди - 7 413,3 млн доларів, Великобританія - 2 062,9 млн доларів, Німеччина - 1 749,2 млн доларів. Інвестиції Росії в економіку України склали 743,4 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за станом на 1 січня 2019 року склали 32 292,9 млн доларів, що на 685,5 млн доларів більше, ніж рік тому.

За даними НБУ, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році склав 0,5 млрд доларів, тобто 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну.