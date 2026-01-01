ua en ru
Природные катастрофы в 2025 году стоили миру 120 миллиардов долларов

Четверг 01 января 2026 18:51
Природные катастрофы в 2025 году стоили миру 120 миллиардов долларов Фото: Ураган в США (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость последствий изменения климата в мире в 2025 году превысила 120 млрд долларов только из-за десяти наиболее разрушительных катастроф. Речь идет о волнах жары, лесных пожарах, наводнениях, засухах и штормах, интенсивность и вероятность которых выросли из-за деятельности человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Сколько стоили климатические катастрофы

По данным исследования, совокупные убытки от десяти самых дорогих климатических катастроф в 2025 году превысили 120 млрд долларов. В то же время в отчете отмечается: эти цифры отражают преимущественно застрахованные потери, а реальная стоимость разрушений может быть значительно выше.

Наибольшие потери понесли США. Лесные пожары Palisades и Eaton, которые охватили Лос-Анджелес в январе, нанесли ущерб более чем на 60 млрд долларов и унесли жизни 40 человек.

Вторым по масштабам ударом стали циклоны в Юго-Восточной Азии. Они нанесли ущерб на около 25 млрд долларов и привели к гибели более 1750 человек в Таиланде, Индонезии, Шри-Ланке, Вьетнаме и Малайзии.

Азия - среди наиболее пострадавших регионов

Из шести самых дорогих климатических катастроф года четыре пришлись именно на Азию. Общие убытки в регионе оценивают в 48 млрд долларов.

В частности, масштабные наводнения в Китае в июне и августе унесли жизни более 30 человек и вызвали разрушения на сумму 11,7 млрд долларов. Ученые отмечают, что страна столкнулась с аномальными ливнями после длительных периодов засухи - в регионах, где ранее такие явления были нетипичными.

"Шторм века" и пожары в Европе

В 2025 году Карибский регион пережил так называемый "шторм века" - ураган Melissa. Он ударил по Ямайке, Кубе и Багамам, нанеся ущерб минимум на 8 млрд долларов. По оценкам ученых, из-за глобального потепления вероятность такого урагана выросла в четыре раза.

Отдельное внимание в отчете уделили менее дорогим, но не менее тревожным событиям. Среди них - масштабные лесные пожары в Великобритании, которые стали рекордными по площади выгоревших территорий. Впервые в истории страны зафиксировали так называемый "мега-пожар", уничтоживший более 11 тысяч гектаров.

Подобная ситуация сложилась и на Пиренейском полуострове. Из-за длительных волн жары и рекордных температур в Испании и Португалии сгорело около 643 тысяч гектаров земли. Экономические потери предварительно оценили в 810 млн долларов.

Ученые: это не "природные" катастрофы

Эксперты подчеркивают, что эти события не являются случайными стихийными бедствиями. По словам климатологов, потепление атмосферы и океанов, вызванное десятилетиями сжигания ископаемого топлива, делает экстремальные погодные явления более частыми и разрушительными.

При этом наибольшее бремя последствий, как отмечают в Christian Aid, несут беднейшие страны и общины, которые имеют меньше всего ресурсов для восстановления.

В отчете также отмечается: в 2025 году климатические катастрофы затронули все населенные континенты без исключения, что свидетельствует о глобальном характере кризиса.

Ранее РБК-Украина писало об исследовании ученых Сорбонны, которое предупреждает, что из-за таяния шельфовых ледников Антарктиды, вызванного высокими выбросами парниковых газов, уровень мирового океана может вырасти до 10 метров. Это создает угрозу затопления десятков прибрежных городов в США, Британии, Европе и Азии уже в течение ближайших нескольких веков, а необратимые процессы могут начаться значительно раньше - в XXI-XXII веках.

Также мы рассказывали, что мир движется к повышению глобальной температуры примерно на 2,6°C из-за рекордных выбросов ископаемого топлива и недостаточных климатических обязательств государств. Ученые предупреждают, что такой сценарий означает глобальную климатическую катастрофу с экстремальной погодой, разрушением экосистем и серьезными экономическими последствиями, несмотря на развитие возобновляемой энергетики и замедление роста выбросов.

