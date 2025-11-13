Мир на пути к катастрофическому потеплению из-за выбросов ископаемого топлива, - СМИ

Мир продолжает находиться на пути к повышению глобальной температуры на 2,6 градуса. Основная причина - рекордно высокие выбросы ископаемого топлива и недостаточные обязательства государств по сокращению выбросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Глобальное потепление на пути к катастрофе

Как пишет издание, несмотря на обещания, новые планы правительств, представленные на климатических переговорах CoP30 в Бразилии, не смогли существенно снизить риск смертельного глобального потепления четвертый год подряд.

По прогнозам, к концу века температура превысит доиндустриальный уровень на 2,6°C, что значительно превышает пороговые значения Парижского климатического соглашения. Такой сценарий грозит глобальной катастрофой с экстремальными погодными явлениями и серьезными экономическими и экологическими проблемами.

Согласно отдельному отчету, выбросы ископаемого топлива в этом году вырастут примерно на 1%, достигнув рекордных уровней. Темпы роста замедлились более чем вдвое по сравнению с предыдущим десятилетием: ежегодно выбросы росли на 0,8% против 2% ранее.

Развитие возобновляемой энергетики приближается к покрытию ежегодного роста спроса на энергию, но пока его не превышает.

Последствия повышения температуры

"Мир на уровне 2,6°C означает глобальную катастрофу", - отметил Билл Хейр, генеральный директор Climate Analytics.

Он предупредил о разрушении циркуляции Атлантического океана, потере коралловых рифов, ухудшении ледниковых щитов и превращении тропических лесов Амазонки в саванну.

"Это все означает конец сельского хозяйства в Великобритании и по всей Европе, засуху и отсутствие муссонов в Азии и Африке, смертельную жару и влажность", - добавил он.

Ученые отмечают, что с начала промышленной революции мир уже нагрелся на 1,3°C, что привело к усилению штормов, лесных пожаров, засух и других бедствий.

Выбросы и политические вызовы

По Парижскому соглашению, страны должны регулярно обновлять свои национальные планы по сокращению выбросов. На текущем раунде CoP30 только около 100 стран подали обновленные национально определенные взносы, но их усилий недостаточно для противодействия климатическому кризису.

Кроме того, отмечается, что даже по сценарию чистого нулевого уровня выбросов перспективы ухудшились до 2,2°C из-за выхода США из Парижского соглашения и политики президента Дональда Трампа, который назвал климатический кризис "мистификацией" и призвал увеличить бурение нефти и газа.

В то же время, благодаря развитию чистой энергетики и сокращению использования угля, ожидаемое глобальное потепление снизилось по сравнению с прогнозом 3,6°C на 2100 год, сделанным в начале действия Парижского соглашения.

Ученые бьют тревогу

Ученые Global Carbon Project (GCP) предупреждают, что поглотители углерода планеты ослабли, а совокупное влияние глобального потепления и вырубки лесов превращает тропические леса в Юго-Восточной Азии и Южной Америке из поглотителей CO2 в источники парниковых газов.

Бывший вице-президент США Эл Гор заявил: "Это буквально безумие, что мы позволяем глобальному потеплению продолжаться".

Он призвал страны адаптироваться к последствиям изменения климата и ускорить сокращение выбросов.

Профессор Коринн Ле Кере из Университета Восточной Англии отметила, что выбросы растут значительно медленнее, чем раньше, благодаря стремительному развитию возобновляемой энергетики.

"Очевидно, что климатическая политика и действия работают - мы способны глобально изгибать эти кривые", - добавила она.

По прогнозам, уровень CO2 в атмосфере достигнет 425 ppm в 2025 году, что на 145 ppm больше доиндустриального уровня. Эксперты призывают страны удвоить усилия по возобновляемой энергетике и планировать постепенное прекращение производства и использования ископаемого топлива.