Природні катастрофи у 2025 році коштували світу 120 мільярдів доларів
Вартість наслідків зміни клімату у світі у 2025 році перевищила 120 млрд доларів лише через десять найбільш руйнівних катастроф. Йдеться про хвилі спеки, лісові пожежі, повені, посухи та шторми, інтенсивність і ймовірність яких зросли через діяльність людини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Daily Mail.
Скільки коштували кліматичні катастроф
За даними дослідження, сукупні збитки від десяти найдорожчих кліматичних катастроф у 2025 році перевищили 120 млрд доларів. Водночас у звіті наголошується: ці цифри відображають переважно застраховані втрати, а реальна вартість руйнувань може бути значно вищою.
Найбільших втрат зазнали США. Лісові пожежі Palisades і Eaton, які охопили Лос-Анджелес у січні, завдали шкоди більш ніж на 60 млрд доларів і забрали життя 40 людей.
Другим за масштабами ударом стали циклони в Південно-Східній Азії. Вони спричинили збитки на близько 25 млрд доларів і призвели до загибелі понад 1750 осіб у Таїланді, Індонезії, Шрі-Ланці, В’єтнамі та Малайзії.
Азія - серед найбільш постраждалих регіонів
Із шести найдорожчих кліматичних катастроф року чотири припали саме на Азію. Загальні збитки в регіоні оцінюють у 48 млрд доларів.
Зокрема, масштабні повені в Китаї в червні та серпні забрали життя понад 30 людей і спричинили руйнування на суму 11,7 млрд доларів. Вчені зазначають, що країна зіткнулася з аномальними зливами після тривалих періодів посухи - у регіонах, де раніше такі явища були нетиповими.
"Шторм століття" і пожежі в Європі
У 2025 році Карибський регіон пережив так званий "шторм століття" - ураган Melissa. Він вдарив по Ямайці, Кубі та Багамах, завдавши збитків щонайменше на 8 млрд доларів. За оцінками науковців, через глобальне потепління ймовірність такого урагану зросла у чотири рази.
Окрему увагу в звіті приділили менш дорогим, але не менш тривожним подіям. Серед них - масштабні лісові пожежі у Великій Британії, які стали рекордними за площею вигорілих територій. Уперше в історії країни зафіксували так звану "мега-пожежу", що знищила понад 11 тисяч гектарів.
Подібна ситуація склалася і на Піренейському півострові. Через тривалі хвилі спеки та рекордні температури в Іспанії та Португалії згоріло близько 643 тисяч гектарів землі. Економічні втрати попередньо оцінили у 810 млн доларів.
Науковці: це не "природні" катастрофи
Експерти підкреслюють, що ці події не є випадковими стихійними лихами. За словами кліматологів, потепління атмосфери та океанів, спричинене десятиліттями спалювання викопного палива, робить екстремальні погодні явища частішими й руйнівнішими.
При цьому найбільший тягар наслідків, як зазначають у Christian Aid, несуть найбідніші країни та громади, які мають найменше ресурсів для відновлення.
У звіті також наголошується: у 2025 році кліматичні катастрофи зачепили всі населені континенти без винятку, що свідчить про глобальний характер кризи.
Раніше РБК-Україна писало про дослідження вчених Сорбонни, яке попереджає, що через танення шельфових льодовиків Антарктиди, спричинене високими викидами парникових газів, рівень світового океану може зрости до 10 метрів. Це створює загрозу затоплення десятків прибережних міст у США, Британії, Європі та Азії вже протягом найближчих кількох століть, а незворотні процеси можуть початися значно раніше - у XXI-XXII століттях.
Також ми розповідали, що світ рухається до підвищення глобальної температури приблизно на 2,6°C через рекордні викиди викопного палива та недостатні кліматичні зобов’язання держав. Вчені попереджають, що такий сценарій означає глобальну кліматичну катастрофу з екстремальною погодою, руйнуванням екосистем і серйозними економічними наслідками, попри розвиток відновлюваної енергетики та сповільнення зростання викидів.