Природні катастрофи у 2025 році коштували світу 120 мільярдів доларів

Вартість наслідків зміни клімату у світі у 2025 році перевищила 120 млрд доларів лише через десять найбільш руйнівних катастроф. Йдеться про хвилі спеки, лісові пожежі, повені, посухи та шторми, інтенсивність і ймовірність яких зросли через діяльність людини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Daily Mail .

Скільки коштували кліматичні катастроф

За даними дослідження, сукупні збитки від десяти найдорожчих кліматичних катастроф у 2025 році перевищили 120 млрд доларів. Водночас у звіті наголошується: ці цифри відображають переважно застраховані втрати, а реальна вартість руйнувань може бути значно вищою.

Найбільших втрат зазнали США. Лісові пожежі Palisades і Eaton, які охопили Лос-Анджелес у січні, завдали шкоди більш ніж на 60 млрд доларів і забрали життя 40 людей.

Другим за масштабами ударом стали циклони в Південно-Східній Азії. Вони спричинили збитки на близько 25 млрд доларів і призвели до загибелі понад 1750 осіб у Таїланді, Індонезії, Шрі-Ланці, В’єтнамі та Малайзії.

Азія - серед найбільш постраждалих регіонів

Із шести найдорожчих кліматичних катастроф року чотири припали саме на Азію. Загальні збитки в регіоні оцінюють у 48 млрд доларів.

Зокрема, масштабні повені в Китаї в червні та серпні забрали життя понад 30 людей і спричинили руйнування на суму 11,7 млрд доларів. Вчені зазначають, що країна зіткнулася з аномальними зливами після тривалих періодів посухи - у регіонах, де раніше такі явища були нетиповими.

"Шторм століття" і пожежі в Європі

У 2025 році Карибський регіон пережив так званий "шторм століття" - ураган Melissa. Він вдарив по Ямайці, Кубі та Багамах, завдавши збитків щонайменше на 8 млрд доларів. За оцінками науковців, через глобальне потепління ймовірність такого урагану зросла у чотири рази.

Окрему увагу в звіті приділили менш дорогим, але не менш тривожним подіям. Серед них - масштабні лісові пожежі у Великій Британії, які стали рекордними за площею вигорілих територій. Уперше в історії країни зафіксували так звану "мега-пожежу", що знищила понад 11 тисяч гектарів.

Подібна ситуація склалася і на Піренейському півострові. Через тривалі хвилі спеки та рекордні температури в Іспанії та Португалії згоріло близько 643 тисяч гектарів землі. Економічні втрати попередньо оцінили у 810 млн доларів.

Науковці: це не "природні" катастрофи

Експерти підкреслюють, що ці події не є випадковими стихійними лихами. За словами кліматологів, потепління атмосфери та океанів, спричинене десятиліттями спалювання викопного палива, робить екстремальні погодні явища частішими й руйнівнішими.

При цьому найбільший тягар наслідків, як зазначають у Christian Aid, несуть найбідніші країни та громади, які мають найменше ресурсів для відновлення.

У звіті також наголошується: у 2025 році кліматичні катастрофи зачепили всі населені континенти без винятку, що свідчить про глобальний характер кризи.