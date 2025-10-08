ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Одна из стран Африки разорвала 15-летнее партнерство с фондом принца Гарри: что произошло

Чад, Среда 08 октября 2025 07:21
UA EN RU
Одна из стран Африки разорвала 15-летнее партнерство с фондом принца Гарри: что произошло Иллюстративное фото: принц Гарри расстроен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Африканское государство Чад разорвало 15-летнее партнерство с организацией African Parks, связанной с принцем Гарри, обвинив ее в неуважении к правительству и неэффективном управлении заповедниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Министр окружающей среды Чада Хассан Бахит Джамус опубликовал четырехстраничное заявление, в котором обвинил African Parks в постоянном неуважении к правительству, возобновлении браконьерства и недостаточном финансировании охранных программ в природном заповеднике Эннеди и национальных парках Закума и Синиака-Миния.

Это заявление стало еще одним репутационным ударом для герцога Сассекского, который шесть лет возглавлял организацию, а ныне входит в ее совет директоров.

Сейчас организация уже начала переговоры, чтобы "лучше понять позицию правительства" и найти пути для продолжения сотрудничества.

Сообщается, что African Parks играла ключевую роль в борьбе с браконьерством: только в парках Закума популяция слонов выросла с 450 в 2010 году до более 550 в 2019-м.

Отметим, что данное решение Чада не является первым скандалом вокруг организации.

Так, в прошлом году расследование The Mail on Sunday выявило серьезные нарушения прав человека в Республике Конго со стороны охранников, которых финансировали African Parks. Среди обвинений - избиение, изнасилование и насильственное преследование коренного народа Бака. Независимая проверка, проведенная юридической фирмой Omnia Strategy, подтвердила ряд злоупотреблений и недостатков в системах контроля организации.

African Parks признала факты нарушений и заявила, что вводит реформу управления. В то же время разрыв с Чадом, который состоялся лишь через полгода после обновления соглашения, стал серьезным имиджевым ударом как для организации, так и для принца Гарри, который был активно вовлечен в ее деятельность, в частности в масштабные природоохранные проекты в Африке.

Напомним, принц Уильям заявил о планах внести умеренные изменения в работу британской монархии, подчеркивая важность сохранения традиций. По его словам, обновления необходимы для соответствия современному обществу, но не будут радикальными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Принц Гарри
Новости
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы