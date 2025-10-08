Одна из стран Африки разорвала 15-летнее партнерство с фондом принца Гарри: что произошло
Африканское государство Чад разорвало 15-летнее партнерство с организацией African Parks, связанной с принцем Гарри, обвинив ее в неуважении к правительству и неэффективном управлении заповедниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Министр окружающей среды Чада Хассан Бахит Джамус опубликовал четырехстраничное заявление, в котором обвинил African Parks в постоянном неуважении к правительству, возобновлении браконьерства и недостаточном финансировании охранных программ в природном заповеднике Эннеди и национальных парках Закума и Синиака-Миния.
Это заявление стало еще одним репутационным ударом для герцога Сассекского, который шесть лет возглавлял организацию, а ныне входит в ее совет директоров.
Сейчас организация уже начала переговоры, чтобы "лучше понять позицию правительства" и найти пути для продолжения сотрудничества.
Сообщается, что African Parks играла ключевую роль в борьбе с браконьерством: только в парках Закума популяция слонов выросла с 450 в 2010 году до более 550 в 2019-м.
Отметим, что данное решение Чада не является первым скандалом вокруг организации.
Так, в прошлом году расследование The Mail on Sunday выявило серьезные нарушения прав человека в Республике Конго со стороны охранников, которых финансировали African Parks. Среди обвинений - избиение, изнасилование и насильственное преследование коренного народа Бака. Независимая проверка, проведенная юридической фирмой Omnia Strategy, подтвердила ряд злоупотреблений и недостатков в системах контроля организации.
African Parks признала факты нарушений и заявила, что вводит реформу управления. В то же время разрыв с Чадом, который состоялся лишь через полгода после обновления соглашения, стал серьезным имиджевым ударом как для организации, так и для принца Гарри, который был активно вовлечен в ее деятельность, в частности в масштабные природоохранные проекты в Африке.
