Прирівняти до нападу РФ: під час аварії на ЗАЕС у Британії запропонували застосувати статут НАТО

Глава спецкомітету з оборони в Палаті громад заявив, що будь-яке навмисне пошкодження, що викликає можливий витік радіації на українському ядерному реакторі буде порушенням п'ятої статті статуту НАТО.

Його підтримав член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер, також закликавши прирівняти аварію на ЗАЕС до нападу з боку Росії на країни НАТО.

П'ята стаття статуту НАТО передбачає колективний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.