Прекратите это немедленно! Трамп разозлился на Иран из-за взимание платы за проход по Ормузу

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Причиной стали сообщения о том, что Иран начал взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Как и всегда, Трамп выразил свое возмущение в соцсети Truth Social и его реакция была эмоциональной.
"Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы этого не было, а если так, то лучше бы им остановиться сейчас! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", - написал он.
Издание отмечает, что требования Тегерана имеют конкретную цену. Иранские власти стремятся получать пошлину за безопасный проход судов и это стало условием для нынешней паузы в военных действиях.
План Ирана выглядит как масштабный сбор с нефтяных гигантов. Деньги требуют за каждый баррель на борту. Сумма сбора - эквивалент 1 доллара за баррель нефти с оплатой исключительно в криптовалюте.
США настроены на радикальные меры и Трамп потребовал от Ирана немедленно открыть водный путь для свободной навигации. В противном случае Вашингтон вернется к применению силы.
Речь идет о возможных ударах по объектам инфраструктуры. Президент подчеркнул, что никаких договоренностей о платном проезде не существует.
"Иран очень плохо, некоторые бы сказали, позорно, позволяя нефти проходить через Ормузский пролив. У нас нет такого соглашения!", - заявил он в очередной заметке.
Трамп добавил, что если пролив не разблокируют, Ирану стоит подготовиться к возобновлению военных действий.
Мы уже сообщали, что Тегеран формально открыл Ормузский пролив, но фактически превратил его в управляемый коридор. Теперь любое судно (включая американские) должно связаться с иранскими властями для получения разрешения.
Между тем США требуют от европейских союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности Ормузского пролива после прекращения боевых действий в Иране. Дональд Трамп уже встречался с генсеком альянса Марком Рютте. Консультации также состоялись в Пентагоне и Госдепартаменте.
А вот Германия уже готова защищать Ормузский пролив. Однако канцлер Фридрих Мерц жаждет получить на это документ - международный мандат ООН.