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"Пресечена попытка". После взрывов в Москве Минобороны РФ заявило об отражении атаки БПЛА

Фото: в Минобороны РФ высказались об атаке дронов на Москву (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Взрывы в Москве и Подмосковье рано утром 30 июля в Министерстве обороны России объясняют отражением атаки дронов, в которой обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также говорят о трех беспилотниках и работе систем противовоздушной обороны.

В заявлении говорится, что этим утром "пресечена попытка террористической атаки" Украины БПЛА по объектам в городе Москве.

Один дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.  

Еще два БПЛА - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса "Москва-Сити".

Взрывы в Москве и Подмосковье 30 июля из-за БПЛА

Напомним, что рано утром в воскресенье, 30 июля, в Москве и Подмосковье раздались взрывы из-за неизвестных дронов. Как заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин обвинил Украину в атаке БПЛА. В результате одного из взрывов есть один пострадавший.

Из-за происшествий на несколько часов закрывали аэропорт "Внуково". Также в Москве ограничивали движение на некоторых улицах.

Атаки беспилотников на Москву

Отметим, что в РФ в последнее время участились заявления о беспилотниках, которые атакуют, в частности, Москву. Напомним, что в ночь на 28 июля в России заявляли, что "вражеский беспилотник" якобы пытался атаковать один из объектов в Москве, и был уничтожен силами Минобороны РФ.

Перед этим, утром 24 июля, Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Тогда в Минобороны РФ успели отчитаться, что якобы "перехватило два дрона". Там также обвинили в атаке украинскую сторону.

При этом источники РБК-Украина сообщали, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

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