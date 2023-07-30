"Пресечена попытка". После взрывов в Москве Минобороны РФ заявило об отражении атаки БПЛА

В российском военном ведомстве также говорят о трех беспилотниках и работе систем противовоздушной обороны.

В заявлении говорится, что этим утром "пресечена попытка террористической атаки" Украины БПЛА по объектам в городе Москве.

Один дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два БПЛА - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса "Москва-Сити".

Взрывы в Москве и Подмосковье 30 июля из-за БПЛА

Напомним, что рано утром в воскресенье, 30 июля, в Москве и Подмосковье раздались взрывы из-за неизвестных дронов. Как заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин обвинил Украину в атаке БПЛА. В результате одного из взрывов есть один пострадавший.

Из-за происшествий на несколько часов закрывали аэропорт "Внуково". Также в Москве ограничивали движение на некоторых улицах.

Атаки беспилотников на Москву

Отметим, что в РФ в последнее время участились заявления о беспилотниках, которые атакуют, в частности, Москву. Напомним, что в ночь на 28 июля в России заявляли, что "вражеский беспилотник" якобы пытался атаковать один из объектов в Москве, и был уничтожен силами Минобороны РФ.

Перед этим, утром 24 июля, Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Тогда в Минобороны РФ успели отчитаться, что якобы "перехватило два дрона". Там также обвинили в атаке украинскую сторону.

При этом источники РБК-Украина сообщали, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.