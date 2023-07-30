ua en ru
Вс, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве и Подмосковье жалуются на взрывы из-за дронов

Новина українською →
Москва, Россия, Воскресенье 30 июля 2023 04:23
В Москве и Подмосковье жалуются на взрывы из-за дронов Фото: в Москве говорят о взрывах из-за атаки беспилотников (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве, а также в Подмосковье прозвучали взрывы в ночь на субботу, 30 июля. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников, а также говорят о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "112" и "Mash".

Утверждается, что взрывы, в частности, произошли возле комплекса "Москва-Сити", по причине попадания в объект дрона. В результате этого есть пострадавший - охранник здания

Также заявляется о том, что системы ПВО сбили несколько беспилотников в районе Одинцово и Красногорска.

В сети говорят, что неизвестный БПЛА врезался в районе 6-7 этажей здания.

Также в сети публикуют фото и видео с мест происшествия.

Атаки дронов на Москву

В РФ в последнее время участились заявления о беспилотниках, которые атакуют, в частности, Москву. Традиционно подобные "воздушные нападения" приписывают Украине.

Так, например, в ночь на 28 июля в России заявляли, что "вражеский беспилотник" якобы пытался атаковать один из объектов в Москве, и был уничтожен силами Миноброны РФ.

Чуть ранее, рано утром 24 июля, Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Тогда в Минобороны РФ успели отчитаться, что якобы "перехватило два дрона". Там также обвинили в атаке украинскую сторону.

При этом источники РБК-Украина сообщали, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва вибухи атака дронов Подмосковье
NEWS
ВСУ продвигаются на юге и востоке, а россияне пытаются наступать, - Маляр
ВСУ продвигаются на юге и востоке, а россияне пытаются наступать, - Маляр
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии