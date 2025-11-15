Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его о возможном использовании Россией любых коррупционных скандалов в Украине для пропагандистских атак.

"Я предупреждал президента Зеленского, и мы хорошо знаем друг друга, с первых дней его президентства - еще до того, как кто-то думал, что эта полномасштабная война произойдет, - что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является то, что независимая Украина - это коррумпированная Украина", - говорит Туск.

Он отметил, что Россия и пророссийские силы в Европе традиционно продвигают нарратив о якобы "коррумпированной Украине", используя его для подрыва международного доверия. Ведь даже в Европе до сих пор существует ложное представление, что уровень коррупции в Украине выше, чем в самой России.

Вместе с тем Туск подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину, ведь ее независимость отвечает польским интересам. В то же время он признал, что распространение новых коррупционных обвинений в высших эшелонах власти затрудняет убеждение международных партнеров в необходимости солидарности с Украиной.

"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией", - сказал Туск.