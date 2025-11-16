ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Прекращение огня в Украине до весны маловероятно, - президент Финляндии

Воскресенье 16 ноября 2025 10:20
UA EN RU
Прекращение огня в Украине до весны маловероятно, - президент Финляндии Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Прекращение огня в Украине вряд ли будет заключено до весны. Европейским союзникам необходимо продолжать поддерживать Киев, несмотря на недавний коррупционный скандал.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я не очень оптимистичен относительно достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", - сказал Стубб.

По его словам, чтобы принести мир в Украину, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и ее диктатора Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.

"Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб отметил, что есть три больших вопроса на пути к перемирию между Украиной и Россией - это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение "определенного понимания относительно территориальных претензий".

Он также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский должен "быстро разобраться с обвинениями во взятках и хищении".

По словам финского президента, этот скандал играет на руку России.

В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его о возможном использовании Россией любых коррупционных скандалов в Украине для пропагандистских атак.

Также РБК-Украина собрало ключевые комментарии американских и европейских чиновников относительно коррупционного скандала в Украине, в частности, в разрезе дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт