Санкции ЕС: Израиль назвал причину увеличения гуманитарной помощи Газе

Израиль принял решение об увеличении объемов гуманитарной помощи Газе отчасти для того, чтобы избежать европейских санкций.

Об этом заявил министр энергетики Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По его словам, группировка ХАМАС хочет достичь ситуации, при котором решения на международной арене будут против Израиля.

"ХАМАС хочет добиться ситуации, когда на международной арене будут приниматься решения, направленные против (Израиля - ред.), чтобы достичь цели - прекратить войну и продолжить ее", - сказал Коэн в эфире канала Kan.

При этом он добавил, что Израиль "не попался в эту ловушку".

Кроме того, Коэн сообщил, что "МИД провел встречи со своими коллегами в Европе", и чтобы не допустить санкций ЕС против израиля - было принято решение увеличить помощь Газе, включая одобрение строительства нового водопровода.

The Times of Israel напомнило, что в начале июля на встрече глав МИД ЕС было принято решение не вводить карательные меры против Израиля. Но в то же время там потребовали "более конкретных шагов" по увеличению помощи сектору Газа, чтобы избежать дальнейших дипломатических санкций.