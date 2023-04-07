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Прекращение импорта украинского зерна не помогло. В Польше фермеры продолжили протесты

Иллюстративное фото: в Польше фермеры продолжили протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские фермеры не остановили протесты после того, как Варшава договорилась о временной приостановке закупки украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Ничего не меняется", - заявил Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

Он отметил, что уже во вторник, 11 апреля, фермеры соберутся в Люблинском воеводстве, чтобы с 10:00 утра среды, 12 апреля, перекрыть пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

"Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если правительство не подаст конкретные документы, постановления до 15 числа (апреля - ред.). Политические интриги и коммуникация нас не интересуют. Мы будем организовывать акции протеста и блокады в каждом воеводском городе", - добавил Серафин.

Напомним, в Польше фермеры вышли на протесты с требованием вернуть пошлины на импорт зерна из Украины. Его закупка привела к падению цен внутри страны.

Сегодня, 7 апреля, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус договорился с украинским коллегой Николаем Сольским, что страна временно прекратит импорт зерна из Украины. В пятницу, 14 апреля, планируют подписать соответствующий документ.

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