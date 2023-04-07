Припинення імпорту українського зерна не допомогло. У Польщі фермери продовжили протести

Польські фермери не зупинили протести після того, як Варшава домовилася про тимчасове припинення закупівлі українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Ми не відступимо ні в Щецині, ні у Варшаві, ні в будь-якому іншому регіоні, якщо уряд не подасть конкретні документи, постанови до 15 числа (квітня - ред.). Політичні інтриги та комунікація нас не цікавлять. Ми організовуватимемо акції протесту та блокади у кожному воєводському місті", - додав Серафін.

Він зазначив, що вже у вівторок, 11 квітня, фермери зберуться у Люблінському воєводстві, щоб з 10:00 ранку середи, 12 квітня, перекрити пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Нагадаємо, у Польщі фермери вийшли на протести з вимогою повернути мито на імпорт зерна з України. Його закупівля призвела до падіння цін усередині країни.

7 квітня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус домовився з українським колегою Миколою Сольським, що країна тимчасово припинить імпорт зерна з України. У п’ятницю, 14 квітня, планують підписати відповідний документ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.