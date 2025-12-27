ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

УЗ предупредила об изменениях движения поездов в Киевской области после атаки РФ

Киевская область, Суббота 27 декабря 2025 11:50
UA EN RU
УЗ предупредила об изменениях движения поездов в Киевской области после атаки РФ Фото: УЗ предупредила об изменениях движения поездов в Киевской области после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке из-за атаки России на Киевскую область 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"После последнего вражеского обстрела объектов железнодорожной инфраструктуры работа Фастовского железнодорожного узла существенно затруднена. Из-за повреждения устройств сигнализации, централизации и блокировки диспетчерское управление движением поездов осуществляется в ручном режиме и с ограничением скорости движения", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили. что такой режим работы приводит к накоплению поездов и генерации задержек до 2 часов, а иногда и больше.

С учетом факторов безопасности и для недопущения аварийных ситуаций железнодорожники проводят восстановительные работы. В то же время для полного восстановления функционирования станции необходимо длительное технологическое "окно" для ремонта и налаживания всех систем управления движением.

На период выполнения этих работ и с целью минимизации задержек поезда дальнего следования следуют резервными ходами, где не всегда возможно осуществить посадку и высадку пассажиров.

В частности, в связи с этим временно закрыта продажа в Фастов для некоторых поездов.

УЗ предупредила об изменениях движения поездов в Киевской области после атаки РФ

"А еще мы проанализировали посадку-высадку пассажиров поездов дальнего следования по Фастову - для 7 поездов это менее 5 человек в сутки, поэтому с 13 января эти 7 поездов будут проходить Фастов без остановки. Это позволит существенно их ускорить, а все ключевые сообщения для Фастова при этом сохраняются", - добавили в компании.

По пригородным поездам - с 27 декабря вводим ограничения в движении и временно не будет курсировать 5 наименее населенных дневных рейсов. В то же время движение в направлении столицы, Казатина, Житомира, Боярки, Вишневого, Белой Церкви, Мироновки, Тарасовки, Славутича, Чернигова и других будет сохранено.

Кроме того, столичные рейсы будут следовать в составе 8, а некоторые и 10 вагонов, чтобы перевезти еще больше пассажиров.

"Укрзализныця" прилагает все возможные усилия для скорейшего восстановления штатной работы станции Фастов-1. Несмотря на все - продолжаем движение", - отметили в УЗ.

Обстрел Киевской области

Напомним, российские войска в ночь на 27 декабря нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киевской области. Известно о пострадавших и одном погибшем.

В частности, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.

По информации главы Киевской ОГА Николая Калашника, по состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.

Без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Киевская область Фастов Война в Украине Атака дронов Поезда
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну