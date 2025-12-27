УЗ предупредила об изменениях движения поездов в Киевской области после атаки РФ
"Укрзализныця" внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке из-за атаки России на Киевскую область 27 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"После последнего вражеского обстрела объектов железнодорожной инфраструктуры работа Фастовского железнодорожного узла существенно затруднена. Из-за повреждения устройств сигнализации, централизации и блокировки диспетчерское управление движением поездов осуществляется в ручном режиме и с ограничением скорости движения", - говорится в сообщении.
В УЗ отметили. что такой режим работы приводит к накоплению поездов и генерации задержек до 2 часов, а иногда и больше.
С учетом факторов безопасности и для недопущения аварийных ситуаций железнодорожники проводят восстановительные работы. В то же время для полного восстановления функционирования станции необходимо длительное технологическое "окно" для ремонта и налаживания всех систем управления движением.
На период выполнения этих работ и с целью минимизации задержек поезда дальнего следования следуют резервными ходами, где не всегда возможно осуществить посадку и высадку пассажиров.
В частности, в связи с этим временно закрыта продажа в Фастов для некоторых поездов.
"А еще мы проанализировали посадку-высадку пассажиров поездов дальнего следования по Фастову - для 7 поездов это менее 5 человек в сутки, поэтому с 13 января эти 7 поездов будут проходить Фастов без остановки. Это позволит существенно их ускорить, а все ключевые сообщения для Фастова при этом сохраняются", - добавили в компании.
По пригородным поездам - с 27 декабря вводим ограничения в движении и временно не будет курсировать 5 наименее населенных дневных рейсов. В то же время движение в направлении столицы, Казатина, Житомира, Боярки, Вишневого, Белой Церкви, Мироновки, Тарасовки, Славутича, Чернигова и других будет сохранено.
Кроме того, столичные рейсы будут следовать в составе 8, а некоторые и 10 вагонов, чтобы перевезти еще больше пассажиров.
"Укрзализныця" прилагает все возможные усилия для скорейшего восстановления штатной работы станции Фастов-1. Несмотря на все - продолжаем движение", - отметили в УЗ.
Обстрел Киевской области
Напомним, российские войска в ночь на 27 декабря нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киевской области. Известно о пострадавших и одном погибшем.
В частности, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.
По информации главы Киевской ОГА Николая Калашника, по состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.
Без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.