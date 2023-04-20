RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приоритет - ПВО. Резников накануне "Рамштайна" напомнил о современных истребителях

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Главный приоритет Украины - это быстро создать многоуровневую противовоздушную оборону. Для этого требуются современные истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

Он отметил, что полученные системы ПВО Patriots, IRIS-T, NASAMS, а также истребители МиГ-29 помогут Украине в защите неба. Однако это не последние шаги по созданию надежной ПВО.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители "натовского" типа. Мы часто слышали "нет, это невозможно". Но я собственными глазами видел, как невозможное становится возможным", - подчеркнул Резников.

Он поблагодарил союзников за помощь, позволившую украинцам зимой сохранить свет и тепло в домах.

Следует отметить, что завтра пройдет очередная встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Пентагоне заявили, что приоритетами для Украины и партнеров остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника.

Однако, по данным издания Financial Times, Украина во время "Рамштайна" будет призывать партнеров к срочным поставкам ракет для ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковПВОВоенная помощьВойна в УкраинеВойна России против Украины