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Пріоритет - ППО. Резніков напередодні "Рамштайну" нагадав про сучасні винищувачі

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Головний пріоритет України - це швидко створити багаторівневу протиповітряну оборону. Для цього потрібні сучасні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

Він зазначив, що отримані системи ППО Patriots, IRIS-T, NASAMS, а також винищувачі МіГ-29 допоможуть Україні у захисті неба. Проте це не останні кроки у створенні надійної ППО.

"Враховуючи варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі "натовського" типу. Ми часто чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе стає можливим", - наголосив Резніков.

Він подякував союзникам за допомогу, яка дозволила українцям взимку зберегти світло та тепло в домівках.

Варто зазначити, що завтра пройде чергова зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Пентагоні заявили, що пріоритетами для України та партнерів залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка.

Проте, за даними видання Financial Times, Україна під час "Рамштайну" закликатиме партнерів до термінового постачання ракет для ППО.

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