Пріоритет нацкомпаній при держзакупівлях для вітчизняної економіки сьогодні критичний, - розслідування

За даними ЗМІ, Україна може втрачати цілі галузі економіки

В умовах світової торгової війни, яка набирає обертів, без дієвих заходів щодо захисту внутрішнього ринку Україна може втрачати цілі галузі економіки. Про це йдеться в статті "Торгова війна і Україна" на ZN.UA.

"У сучасному світі досягти позитивного балансу зовнішньої торгівлі можна без серйозної стимуляції розвитку власного виробництва та захисту внутрішнього ринку", тому уряду необхідно терміново прийняти стратегічне рішення щодо підтримки виробників і захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції", - зазначає автор.

"Президент США Д. Трамп схвалив введення нових мит на імпорт сталі і алюмінію. Аналітики розцінили цей крок як оголошення глобальної торгової війни, яка може торкнутися значної кількості товарів і країн, і набути загрозливих масштабів. Україна теж не зможе залишитися осторонь. Хоча американський ринок далеко не основний для наших сталеварів, рішення Трампа вже починає позначатися і на їх роботі. А адже експорт металу на сьогоднішній день це фактично більше третини експорту України", – йдеться в статті.

Вітчизняним виробникам терміново треба шукати нові ринки, але і ні в якому разі не втратити свій власний, адже конкуруючі за українські ринки зарубіжні виробники користуються перевагою порівняно низьких цін на сировину, доступністю і дешевизною фінансових ресурсів і можуть просто видавити українські підприємства з їх власного ринку. Тому уряду як мінімум має підтримати вітчизняні компанії пріоритетом при проведенні державних закупівель.

У статті, з одного боку, наведено приклади зі світової цивілізованої практики обмеження країнами (США, Канада, Франція...) доступу на свої ринки іноземних конкурентів. З іншого – приклади недобросовісної конкуренції на українському ринку продукції хімічної промисловості та критика політики закупівель "Укрзалізниці", яка загрожує цілим кластерам української економіки і не має нічого спільного з підтримкою або захистом вітчизняних товаровиробників, вважає автор.