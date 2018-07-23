Приоритет нацкомпаний при госзакупках для отечественной экономики сегодня критичен, - расследование

По данным СМИ, Украина может терять целые отрасли экономики

В условиях набирающей обороты мировой торговой войны, без действенных мер по защите внутреннего рынка Украина может терять целые отрасли экономики. Об этом говорится в статье "Торговая война и Украина" на ZN.UA.

"В современном мире добиться позитивного баланса внешней торговли нельзя без серьезной стимуляции развития собственного производства и защиты внутреннего рынка", поэтому правительству срочно необходимо принять стратегическое решение по поддержке производителей и защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции", - отмечает автор.

"Президент США Д.Трамп одобрил введение новых пошлин на импорт стали и алюминия. Аналитики расценили этот шаг как объявление глобальной торговой войны, которая может затронуть значительное количество товаров и стран, и приобрести угрожающие масштабы. Украина тоже не сможет остаться в стороне. Хотя американский рынок далеко не основной для наших сталеваров, решение Трампа уже начинает сказываться и на их работе. А ведь экспорт металла на сегодняшний день это фактически более трети экспорта Украины", – говорится в статье.

Отечественным производителям срочно нужно искать новые рынки, но и ни в коем случае не потерять свой собственный, ведь конкурирующие за украинские рынки зарубежные производители пользуются преимуществом сравнительно низких цен на сырье, доступностью и дешевизной финансовых ресурсов и могут просто выдавить украинские предприятия с их собственного рынка. Поэтому правительству как минимум должно поддержать отечественные компании приоритетом при проведении государственных закупок.

В статье, с одной стороны, приведены примеры из мировой цивилизованной практики ограничения странами (США, Канада, Франция…) доступа на свои рынки иностранных конкурентов. С другой – примеры недобросовестной конкуренции на украинском рынке продукции химической промышленности и критика зарождающейся политики закупок "Укрзализныци", которая угрожает целым кластерам украинской экономики и не имеет ничего общего с поддержкой или защитой отечественных товаропроизводителей, считает автор.