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Миколаїв стає другим Маріуполем, - голова облради

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Миколаїв, Неділя 31 липня 2022 21:20
Миколаїв стає другим Маріуполем, - голова облради Фото: Миколаїв стає другим Маріуполем (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові випустили вночі 31 липня по Миколаєву 40 ракет. Це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної ради Ганну Замазєєву.

"Моє місто - місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем... Місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими… Але ми вистоїмо!" - написала вона.

Замазєєва зазначила, що увесь світ має усвідомити, що "русский мир" - це вбивство, тортури та тероризм.

Нагадаємо, через обстріли Миколаєва загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський.

РБК-Україна докладно виклало подробиці ранкового обстрілу міста.

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