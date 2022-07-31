Миколаїв стає другим Маріуполем, - голова облради
Російські військові випустили вночі 31 липня по Миколаєву 40 ракет. Це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної ради Ганну Замазєєву.
"Моє місто - місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем... Місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими… Але ми вистоїмо!" - написала вона.
Замазєєва зазначила, що увесь світ має усвідомити, що "русский мир" - це вбивство, тортури та тероризм.
Нагадаємо, через обстріли Миколаєва загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський.
РБК-Україна докладно виклало подробиці ранкового обстрілу міста.