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Миколаїв за сьогодні обстріляли вже двічі: відео наслідків

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Миколаїв, Вівторок 02 серпня 2022 11:26
Миколаїв за сьогодні обстріляли вже двічі: відео наслідків Фото: наслідки обстрілу Миколаєва 2 серпня (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 2 серпня, Миколаїв окупанти атакували після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

"Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа", - розповів він.

За його словами, попередньо, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший - ракетами типу С-300.

Як повідомлялося, близько 4 ранку 2 серпня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. На це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріл росіян. При цьому в місті не така велика кількість убитих та поранених людей, як у Маріуполі.

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