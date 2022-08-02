Миколаїв за сьогодні обстріляли вже двічі: відео наслідків

У вівторок, 2 серпня, Миколаїв окупанти атакували після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

"Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа", - розповів він. За його словами, попередньо, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший - ракетами типу С-300.