Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу

21:30 22.03.2026 Вс
2 мин
Сын последнего шаха призвал союзников бить только по террористическим механизмам режима
aimg Сергей Козачук
Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Изгнанный кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к США и Израилю с просьбой не уничтожать гражданскую инфраструктуру страны во время возможных ударов, сосредоточившись на репрессивном аппарате действующего режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резы Пехлеви в соцсети X.

Читайте также: Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив

Призыв к сохранению инфраструктуры

Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения страны должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.

Он призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления государства.

"Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны", - заявил Пехлеви.

По его словам, нынешняя структура Исламской Республики является лишь "механизмом террора", который мешает свободному будущему Ирана.

Угрозы Трампа

Это заявление прозвучало после ультиматума президента США Дональда Трампа. Последний пригрозил "уничтожить" иранские электростанции, если Тегеран не обеспечит свободный проход судов через Ормузский пролив в течение 48 часов.

Пехлеви, в свою очередь, выразил убеждение, что конец правления действующего режима уже близко.

"Благодаря поддержке США и Израиля, и, прежде всего, благодаря самопожертвованию иранских патриотов, время свободы Ирана настало", - резюмировал кронпринц.

Ответ Ирана на угрозы Трампа на угрозы Трампа

Напомним, Тегеран отреагировал на заявления США о возможном уничтожении иранских электростанций в случае, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. В ответ Иран озвучил еще более масштабные и более резкие угрозы.

Впоследствии официальный Тегеран уточнил свою позицию, заявив, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. Однако проход разрешен только тем судам, которые не имеют отношения к странам, официально признанным Ираном как "враги".

Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО