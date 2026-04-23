Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Принц Гарри обратился к Путину из Киева

17:13 23.04.2026 Чт
2 мин
Он приехал не как политик, а как солдат
aimg Валерий Ульяненко
Фото: принц Гарри (Getty Images)

Принц Гарри во время неанонсированного визита в Киев обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом остановить войну против Украины.

Обращаясь непосредственно к российскому диктатору, принц Гарри отметил, что никто не выигрывает от постоянных человеческих потерь в войне.

"Ни одна нация не выигрывает от постоянных человеческих потерь, свидетелями которых мы являемся. Еще есть время - именно сейчас - остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой путь", - подчеркнул он.

По словам принца, с большей продолжительностью войны, которая затягивается на годы, с большими потерями и ограниченными достижениями, становится очевидным, что "этот путь не дает победы, а только больше потерь".

Солдат и друг Украины

"Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, который понимает служение, как гуманист, который видел цену конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен привыкать к этой войне или становиться равнодушным к ее последствиям", - подчеркнул герцог Сассекский.

Он также заявил, что война в Украине - это не просто война за территорию, а война за ценности и суверенитет.

Напомним, сегодня, 23 апреля, принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Таким образом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".

Визиты принца Гарри в Украину

Напомним, за время полномасштабной войны принц Гарри был в Украине дважды. Сначала он поразил неанонсированным появлением во Львове в апреле 2025 года, побывав в клинике, где оказывают помощь раненым военным.

Уже 12 сентября того же года герцог Сассекский прибыл в Киев, где посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, встретился с ветеранами, побывал возле разрушенного в результате российской атаки жилого дома и почтил память павших воинов у мемориала на Майдане Независимости.

