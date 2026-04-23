ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом

09:12 23.04.2026 Чт
2 мин
Какова цель приезда в Украину?
aimg Татьяна Степанова
Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом Фото: принц Гарри (Getty Images)

В четверг, 23 апреля, принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил британский журналист Крис Шип.

Принц Гарри отметил, что ему приятно вернуться в Украину.

"Хорошо снова быть в Украине", - сказал он.

Своим визитом герцог Сассекский хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".

Визиты принца Гарри в Украину

Напомним, принц Гарри был в Украине дважды за время полномасштабной войны. Сначала он поразил неанонсированным появлением во Львове в апреле 2025 года, побывав в клинике, где оказывают помощь раненым военным.

Уже 12 сентября того же года он прибыл в Киев, где посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, встретился с ветеранами, побывал возле разрушенного в результате российской атаки жилого дома и почтил память павших воинов у мемориала на Майдане Независимости.

В четвертую годовщину великой войны принц Гарри обратился к украинцам с важным посланием. Он выразил восхищение несокрушимым духом нашего народа и в очередной раз напомнил, что поддерживает Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Великобритания Принц Гарри
Новости
