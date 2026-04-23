Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Своим визитом герцог Сассекский хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях".

"Хорошо снова быть в Украине", - сказал он.

Визиты принца Гарри в Украину

Напомним, принц Гарри был в Украине дважды за время полномасштабной войны. Сначала он поразил неанонсированным появлением во Львове в апреле 2025 года, побывав в клинике, где оказывают помощь раненым военным.

Уже 12 сентября того же года он прибыл в Киев, где посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, встретился с ветеранами, побывал возле разрушенного в результате российской атаки жилого дома и почтил память павших воинов у мемориала на Майдане Независимости.

В четвертую годовщину великой войны принц Гарри обратился к украинцам с важным посланием. Он выразил восхищение несокрушимым духом нашего народа и в очередной раз напомнил, что поддерживает Украину.