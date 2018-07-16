Принц Чарльз і принц Вільям відмовилися зустрічатися з Трампом, - The Times

Час Трампа з королевою також "було зведено до мінімуму"

Принц Чарльз і принц Вільям не захотіли зустрічатися з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом під час його візиту до Великої Британії минулого тижня. Про це повідомляє The Times з посиланням на свої джерела.

Так, у Віндзорському замку, королева Єлизавета II приймала Трампа сама. Один з чиновників Уайтхоллу розповів, що час Трампа з королевою також "було зведено до мінімуму".

"Цей вчинок принца Чарльза і принца Вільяма, яких не було там під час візиту Трампа, був образою. Вони просто відмовилися бути присутніми. Це дуже, дуже незвично, щоб королева була там одна. Зазвичай її хтось супроводжує. Принц Чарльз недавно замінив Філіпа", - сказав співрозмовник видання.

У Букінгемському палаці офіційно повідомили, що оскільки поїздка Трампа не була державним візитом, то відразу планувалося, що королева сама зустрінеться з президентом США і його дружиною.

Сьогодні, 16 липня, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. Наразі зустріч Трампа з Путіним у форматі тет-а-тет завершилась.