Принц Чарльз и принц Уильям отказались встречаться с Трампом, - The Times

Время Трампа с королевой также "было сведено к минимуму"

Принц Чарльз и принц Уильям не захотели встречаться с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию на прошлой неделе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

Так, в Виндзорском замке, королева Елизавета II принимала Трампа сама. Один из чиновников Уайтхоллу рассказал, что время Трампа с королевой также "было сведено к минимуму".

"Этот поступок принца Чарльза и принца Уильяма, которых не было там во время визита Трампа, был оскорблением. Они просто отказались присутствовать. Это очень, очень необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает. Принц Чарльз недавно заменил Филиппа", - сказал собеседник издания.

В Букингемском дворце официально сообщили, что поскольку поездка Трампа не была государственным визитом, то сразу планировалось, что королева сама встретится с президентом США и его женой.

Сегодня, 16 июля, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в столице Финляндии городе Хельсинки. Сейчас встреча Трампа с Путиным в формате тет-а-тет завершилась.