Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля до конца года, - Haaretz
Тысячи украинских беженцев в Израиле могут столкнуться с риском депортации уже к концу 2025 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Haaretz.
Сейчас статус групповой защиты, который позволял украинцам легально жить и работать в Израиле с 2022 года, подходит к завершению, а решение о его продлении до сих пор не принято. Если израильские власти не подтвердят продление статуса, десятки тысяч украинцев окажутся вне закона и могут быть принудительно выселены из страны.
Правозащитники и представители украинской общины уже выразили обеспокоенность из-за задержки решений и призывают израильские власти безотлагательно урегулировать ситуацию, чтобы избежать социального кризиса среди беженцев.
Наблюдатели предупреждают, что без оперативного вмешательства ситуация может быстро обостриться, особенно накануне праздничного периода и зимних холодов.
"Многие семьи, которые приехали еще в 2022 году, полагаются на этот статус для нормальной жизни. Потеря легального статуса может привести к серьезным социальным и экономическим проблемам для них", - говорят правозащитники.
Пока неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продлении групповой защиты для украинцев.
Украинские беженцы в Израиле
Украинские беженцы в Израиле сейчас находятся в разных условиях: кто-то интегрировался, кто-то - живет под постоянным риском потери легального статуса. Спад медицинской и социальной защиты, неопределенность с документами и риски - создают значительное давление на людей, которые потеряли дом из-за войны.
Напомним, что с 1 января 2025 года Израиль ввел новые требования для туристов из безвизовых стран, в том числе из Украины: теперь для въезда в страну нужно получить электронное разрешение на путешествие ETA-IL.
Кстати, в 2022 году власти Израиля заявили, что занимают нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Иерусалим не предоставил нашей армии оружие, но передает гуманитарную помощь.