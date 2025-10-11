В Украине запустят Госсистему эвакуации: как будет работать новый механизм
Правительство упорядочивает процесс эвакуации жителей прифронтовых громад и вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, новая система позволит четко распределить обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, а также анализировать потребности эвакуированных.
"Это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания", - отметила Свириденко.
Она пояснила, что процесс эвакуации теперь имеет четкую координацию:
- Министерство развития через Координационный штаб будет осуществлять общее руководство;
- Минсоцполитики будет отвечать за социальное сопровождение и реинтеграцию людей в общинах;
- ГСЧС - за безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации;
- местные администрации - за организацию сборных пунктов, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;
- Национальная социальная сервисная служба - за координацию работы мультидисциплинарных команд, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.
"Люди, которые вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Мы работаем над созданием достойных условий для этого", - подчеркнула Свириденко.
Напомним, ранее Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.