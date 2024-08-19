В Покровске введут принудительную эвакуацию детей: названа дата

Такое решение было принято в связи с продвижением вражеских сил в сторону города.

Филашкин отметил, если враг будет в дальнейшем приближаться к Покровску такими темпами, местные власти усилят комендантский час.

Напомним, комендантский час уже был увеличен в Мирнограде и Селидово, а также в Новогродовке.

Обновлено 13:10. Зона принудительной эвакуации детей будет шире

Позже Филашкин в своем Телеграм-канале рассказал, что было проведено внеочередное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, где приняли решение об обязательной эвакуации принудительным способом детей не только из города Покровска, но и Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Троянда и Чунишино.

Ситуация на Покровском направлении

Российские военные продолжают свое наступление в направлении Покровска. Он является самым трудным участком фронта в течение последних месяцев.

Также украинские военные не обнаружили факта отвода российских войск по этому направлению из-за операции в Курской области.

Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк предположил, что у местных жителей остается неделя-две на эвакуацию. Он призвал людей срочно выезжать в более безопасные регионы.

Тем временем Генштаб Украины заявил о наибольшей активности боев именно на Покровском направлении. За прошедшие сутки там были отражены 45 вражеских штурмов.