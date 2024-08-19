За минувшие сутки 145 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 145 боевых столкновений, что свидетельствует об активизации боевых действий на нескольких направлениях.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 45 вражеских штурмов, в частности, в районах Воздвиженки и Новогродовки. Также враг активно наступал на Торецком направлении, осуществив 24 атаки.

По уточненной информации, в течение вчерашнего дня российские войска нанесли пять ударов восемью ракетами по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, а также осуществили 79 авиаударов, использовав 106 управляемых авиационных бомб (КАБ). Кроме того, противник совершил более 4600 артиллерийских обстрелов, в том числе 159 - из реактивных систем залпового огня.

Наиболее пострадавшими от авиаударов стали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В ответ, авиация и ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли 17 ударов по скоплению живой силы и техники противника. Также были поражены важные объекты оккупантов, в частности артиллерийская система, средства ПВО, пункты управления и радиолокационные станции.

На других направлениях фронта ситуация остается напряженной. Бои шли на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, где украинские защитники успешно отражали атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, однако на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие и продолжает минометные и артиллерийские обстрелы с территории РФ.