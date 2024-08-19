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За минувшие сутки 145 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб

Понедельник 19 августа 2024 08:27
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За минувшие сутки 145 боев, наибольшая активность на Покровском направлении, - Генштаб Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 145 боевых столкновений, что свидетельствует об активизации боевых действий на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 45 вражеских штурмов, в частности, в районах Воздвиженки и Новогродовки. Также враг активно наступал на Торецком направлении, осуществив 24 атаки.

По уточненной информации, в течение вчерашнего дня российские войска нанесли пять ударов восемью ракетами по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, а также осуществили 79 авиаударов, использовав 106 управляемых авиационных бомб (КАБ). Кроме того, противник совершил более 4600 артиллерийских обстрелов, в том числе 159 - из реактивных систем залпового огня.

Наиболее пострадавшими от авиаударов стали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В ответ, авиация и ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли 17 ударов по скоплению живой силы и техники противника. Также были поражены важные объекты оккупантов, в частности артиллерийская система, средства ПВО, пункты управления и радиолокационные станции.

На других направлениях фронта ситуация остается напряженной. Бои шли на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, где украинские защитники успешно отражали атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, однако на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие и продолжает минометные и артиллерийские обстрелы с территории РФ.

Потери россиян

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 600 тысяч военных. За последние сутки потери захватчиков составили 1120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем и 15 ББМ.

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