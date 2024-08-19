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ВСУ не фиксируют отвод войск РФ с Покровского направления из-за операции в Курской области

Понедельник 19 августа 2024 12:07
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ВСУ не фиксируют отвод войск РФ с Покровского направления из-за операции в Курской области Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ВСУ не наблюдают отвод российских войск с Покровского направления из-за ситуации в Курской области.

Об этом заявил пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Красная Калина" подполковник Николай Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы - и несмотря на потери, и несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал нашу линию обороны. Все равно враг... его очень много, и он лезет, и лезет", - отметил он.

Коваль также добавил, что маловероятно, что целью операции в Курской области было отвлечение российских войск именно с Покровского направления.

"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они с Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою здесь работу. И все покажет время", - подытожил военный.

Бои в Курской области

Украинские военные уже вторую неделю проводят операцию на территории Курской области, взяв под контроль около 82 российских населенных пунктов. Цель операции - защита приграничных регионов Украины от российских обстрелов и создание буферной зоны.

В ходе операции ВСУ уничтожают российские мосты, что усложняет логистику и отступление российских войск.

Институт по изучению войны сообщает, что Россия перекинула около 5 тысяч солдат с фронтов в Украине для "отражения" территорий в Курской области.

Детальнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.

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