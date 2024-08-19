ВСУ не фиксируют отвод войск РФ с Покровского направления из-за операции в Курской области

"Они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы - и несмотря на потери, и несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал нашу линию обороны. Все равно враг... его очень много, и он лезет, и лезет", - отметил он.

Коваль также добавил, что маловероятно, что целью операции в Курской области было отвлечение российских войск именно с Покровского направления.

"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они с Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою здесь работу. И все покажет время", - подытожил военный.