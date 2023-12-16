Приморозит до -12: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 16 декабря, будет морозной в некоторых областях. Однако в большинстве регионов без существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня почти по всей Украине без осадков. Лишь в северных областях днем возможен небольшой мокрый снег.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем в Украине от -3 до +2 градусов, а в Крыму до +5. Ночью -2 -7 градусов, а в Сумской области до -12.
В Карпатах днем ожидается до -6, а ночью -8 -13 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают, что днем ожидается небольшой мокрый снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут в Киеве около нуля градусов, а ночью от -3 до -5.
Непогода в Украине
Напомним, в последние дни ряд областей Украины накрыл мокрый снег, местами наблюдался дождь. Синоптики предупреждали о налипании снега и гололедицы на дорогах.
В ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики перешли на усиленный режим работы. В Одесской области также перевели энергетиков в режим повышенной готовности из-за непогоды.
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