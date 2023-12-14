В Одесской области ожидается непогода: энергетики приготовились

Погода в Одесской области сегодня, 14 декабря, испортится. Из-за непогоды энергетиков перевели на усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что сегодня в Одесской области возможны значительные осадки, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

На территории Измаильского, Болградского и Белгород-Днестровского районов ожидается снегопад, а в Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах - мокрый снег и дождь. Местами возможна гололедица.

Аварийные бригады ДТЭК в Одесской области уже перешли в режим повышенной готовности, чтобы в случае непогоды оперативно ликвидировать последствия.

Погода в Украине и Киеве

По прогнозам синоптиков, сегодня украинцам следует ожидать осадков. На севере и востоке ожидается умеренный мокрый снег, местами возможен дождь.

Кроме того, на дорогах гололедица и налипание мокрого снега. В южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью и днем в большинстве областей от -1 до +4 градусов, а на юге днем до +13.

Киев и область сегодня тоже накроют мокрый снег и дождь. Столбики термометров покажут в течение суток от 0 до +2 градусов. В ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики также перешли на усиленный режим работы.