В Киевской области энергетиков перевели на усиленный режим: названная причина
Погода в Киевской области 14 декабря ухудшится. Поэтому энергетиков переводят на усиленный режим работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра.
"Из-за этого энергетики переходят на усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", - говорится в сообщении.
Погода в Украине и Киеве
В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня украинцам следует ожидать осадков. На севере и востоке ожидается умеренный мокрый снег, местами возможен дождь.
Кроме того, на дорогах гололедица и налипание мокрого снега. В южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура ночью и днем в большинстве областей от -1 до +4 градусов, а на юге днем до +13.
Киев сегодня тоже накроет мокрый снег и дождь. Столбики термометров покажут в течение суток от 0 до +2 градусов.
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