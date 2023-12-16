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Приморозить до -12: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 16 грудня 2023 07:00
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Приморозить до -12: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні очікується мороз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, буде морозною у деяких областях. Проте у більшість регіонів без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні без опадів. Лише у північних областях вдень можливий невеликий мокрий сніг.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, а в Криму до +5. Вночі буде -2 -7 градусів, а в Сумській області до -12.

У Карпатах вдень очікується до -6, а вночі до -8 -13 градусів.

Приморозить до -12: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень очікується невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -3 до -5.

Приморозить до -12: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Негода в Україні

Нагадаємо, останніми днями низку областей України накрив мокрий сніг, місцями спостерігався дощ. Синоптики попереджали про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики перейшли на посилений режим роботи. В Одеській області також перевели енергетиків у режим підвищеної готовності через негоду.

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