Примитивное отвлечение внимания, - Подоляк о ссоре Пригожина с Минобороны РФ

Ссора главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с Министерством обороны России преследует цель исключительно отвлечения внимания. Сегодня украинцам необходимо сосредоточиться на будущем наступлении наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам советника главы Офиса президента, ссора в руководстве России вокруг Бахмута имеет целью лишь отвлечение внимания.

"Оскорбительная публичная дискуссия в "спец-треугольнике" Пригожина-Кадырова-Шойгу при молчаливом соучастии Суровикина вообще не требует обсуждения...", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод". Несмотря на заявление главы ЧВК "Вагнера", как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, "вагнеровцы" по-прежнему остаются атакующей силой в городе.

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров заявил о намерении заменить 10 мая ЧВК на чеченские подразделения "Ахмат" для продолжения штурма Бахмута.

Тем временем Пригожин стал утверждать, что получил заверения от Минобороны о том, что его наемники получат боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.

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