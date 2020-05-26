За прикладом Італії: в Україні для контролю над карантином залучать волонтерів

Уряд України планує залучити волонтерів для контролю над дотриманням протиепідемічних правил на час карантинних обмежень. Вони будуть стежити за дотриманням соціальної дистанції, носіння масок і відвідуванням магазинів та закладів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

За його словами, така ініціатива успішно використовувалася в Італії, яка найбільше постраждала від пандемії коронавіруса в Європі.

"Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що цю ідею вже підтримав президент України. Її реалізацією займатиметься Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 22 червня, при цьому поступово будуть вводитися додаткові ослаблення.

Також РБК-Україна писало, що ресторани в Україні можуть відкрити після 10 червня в рамках ослаблення карантину.