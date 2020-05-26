По примеру Италии: в Украине для контроля над карантином привлекут волонтеров

Правительство Украины планирует привлечь волонтеров для контроля над соблюдением противоэпидемических правил на время карантинных ограничений. Они будут следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок и посещением магазинов и заведений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, такая инициатива успешно использовалась в Италии, которая наибольше пострадала от пандемии коронавируса в Европе.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их по правильному ношению маски, соблюдению социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что данную идею уже поддержал президент Украины. Ее реализацией будет заниматься Министерство социальной политики.

Напомним, в Украине продлили карантин до 22 июня, при этом постепенно будут вводиться дополнительные ослабления.

Также РБК-Украина писало, что рестораны в Украине могут открыть после 10 июня в рамках ослабления карантина.