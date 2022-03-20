Генштаб попереджає про можливе застосування Росією гіперзвукових ракет "Кинджал"

У Генштабі попередили про можливе використання російсько-окупаційними військами високоточної зброї. Зокрема, йдеться про застосування гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

"Водночас, зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що в Україні російські війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували "для знищення підземного військового складу на заході України"

Після чого Командування Повітряних сил підтвердило, окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак відбулося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети наразі немає.

Війна Росії проти України триває вже 25-й день. Про те, що відбувається в країні - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.