Застосування поліцією сили під час карантину повинно бути обґрунтоване, - юрист

Фото: карантинний рейд (РБК-Україна)

Юристи відзначають, що будь-яке застосування сили з боку поліції стосовно порушників карантину повинно бути обґрунтованим. При цьому законом про Нацполіцію поліцейським надається широке коло повноважень, у тому числі на так зване "силове проникнення в житло або інше володіння особи".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заборона на розваги: як поліція стежила за карантином вихідного дня".

"Однак слід зазначити, що кожне застосування поліцейським заходів примусу повинно бути обґрунтованим і відповідати певній меті, зокрема, врятування життя людей, збереженню цілісності майна, затримання злочинця та іншого. В іншому випадку, за свавілля поліцейські можуть бути притягнуті до відповідальності", - сказав адвокат юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" Костянтин Кривенко.

В поліції звертають увагу, що найбільше порушень карантину вихідного дня було зафіксовано в тих регіонах, де місцева влада офіційно заявили про відмову виконувати рішення уряду.

"Я ще раз підкреслюю, що поліція діє в рамках своїх повноважень і реагує відповідно на всі порушення чинного законодавства. Якщо громадяни відверто ігнорують закон, то повинні понести відповідне покарання", - упевнений глава Нацполіції Ігор Клименко.

Раніше РБК-Україна писало про те, як поліцейські стежили за дотриманням карантину вихідного дня.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я не планує продовжувати карантин вихідного дня.