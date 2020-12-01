ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Применение полицией силы во время карантина должно быть обосновано, - юрист

Украина, Вторник 01 декабря 2020 09:30
Применение полицией силы во время карантина должно быть обосновано, - юрист
Фото: карантинный рейд (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Юристы отмечают, что любое применение силы со стороны полиции в отношении нарушителей карантина должно быть обоснованным. При этом законом о Нацполиции полицейским предоставляется широкий круг полномочий, в том числе на так называемое "силовое проникновение в жилище или другое владение лица".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня".

"Однако следует отметить, что каждое применение полицейским мер принуждения должно быть обоснованным и соответствовать определенной цели, в частности, спасению жизни людей, сохранению целостности имущества, задержанию преступника и прочему. В противном случае, за произвол полицейские могут быть привлечены к ответственности", - сказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Константин Кривенко.

В полиции обращают внимание, что больше всего нарушений карантина выходного дня было зафиксировано в тех регионах, где местные власти официально заявили об отказе выполнять решение правительства.

"Я еще раз подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане откровенно игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание", - уверен глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее РБК-Украина писало о том, как полицейские следили за соблюдением карантина выходного дня.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения не планирует продлевать карантин выходного дня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество полицияКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь