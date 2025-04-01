В ГУР показали, как дроны уничтожают командные пункты и бронетехнику РФ
В ГУР показали, как ударные дроны уничтожают командные пункты и бронетехнику российских оккупантов. Беспилотники наносят точные удары по важным военным объектам врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" воины Главного управления разведки Минобороны Украины регулярно наносят сокрушительные удары по российским военным объектам.
Ночью эти дроны устраивают врагу настоящие "дискотеки", уничтожая командные пункты, склады боеприпасов, замаскированную технику и живую силу оккупантов.
ГУР нанесли точные удары по полевым командным пунктам, транспорту и местам скопления захватчиков, что в очередной раз подтверждает эффективность беспилотных технологий на поле боя.
Очередные успешные атаки нанесли бойцы группы "Партизана", которые мастерски управляют дронами и держат врага в постоянном напряжении.
Напомним, что в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.
Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.