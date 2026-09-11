RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Прилуцкая табачная фабрика приостановила работу из-за удара РФ

18:44 11.09.2026 Пт
1 мин
Россияне ударили по фабрике British American Tobacco 7 сентября
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
Фото: РФ ударила по фабрике British American Tobacco (facebook.com/policechernigivshchini)

В результате российского удара по Прилуцкой табачной фабрике предприятию пришлось приостановить работу.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ВАТ - Украина".

"В настоящее время идет оценка последствий атаки и документирования нанесенных повреждений. Работа фабрики временно остановлена", - отметили в пресс-службе.

Более детальной информации представители "ВАТ - Украина" не раскрыли.

Удар по фабрике BAT

Российские войска 7 сентября атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области. Враг попал в табачную фабрику British American Tobacco (BAT - Украина), в результате чего загорелся сигаретный цех.

На момент атаки сотрудники предприятия находились в укрытии, поэтому среди работников погибших и тяжело пострадавших не было. Пострадала местная жительница, которая находилась на остановке неподалеку.

Прилуцкая табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков табачной отрасли и общегосударственного рейтинга Украины. На предприятии производят сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагревания табака glo.

К слову, в ночь на 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по фабрике табачной компании Imperial Brands в Киеве.

В результате удара были разрушены производственные мощности и инфраструктура фабрики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеАтака дроновСигаретыПрилуки