Прилуки на несколько часов останутся без света: обесточат даже критическую инфраструктуру

Напомним, 16 декабря в Украине будут действовать почасовые отключения света для населения и ограничения электромощности для бизнеса и промышленности. Причина - последствия массированных ударов РФ по энергосистеме. Ситуация в сети остается нестабильной и может меняться в течение суток.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует сократить продолжительность отключений света для населения, пересмотрев перечень объектов критической инфраструктуры и уменьшив их количество. Если критический объект имеет генератор, его также могут отключать от сети. Это позволит высвободить дополнительные объемы электроэнергии и сделать отключения более равномерными между бытовыми потребителями.

Также мы рассказывали, что со снижением температуры графики отключений света для населения не увеличатся. Несмотря на рост потребления во время морозов, под отключения заводится больший объем нагрузки, поэтому продолжительность отключений не возрастет. В то же время солнечная погода может даже сократить графики.