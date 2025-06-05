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Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий вражеской атаки

Харьков, Четверг 05 июня 2025 05:03
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Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий вражеской атаки Иллюстративное фото: ликвидация последствий удара (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россия систематически обстреливает территорию Украины. В ночь на 5 июня удар пришелся по плотной жилой застройке в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Так, в 01:05 российские войска нанесли удары БПЛА типа "Шахед" по Харькову. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома в Слободском районе.

Что известно о пострадавших

Сначала председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков, среди них есть ребенок и пожилой мужчина.

Однако позже Синегубов отметил, что количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них - девочка 9 лет и мальчик 7 лет, а также беременная женщина и 93-летняя пожилая женщина. Все в легком состоянии, медики оказали помощь на месте.

Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий вражеской атаки

Последствия удара

Горят квартиры, уничтожены частные автомобили. Этой атакой враг в очередной раз подтвердил свою тактику коварного террора, нанося удары тогда, когда люди спят в своих домах.

На месте работают все экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается.

Предыдущие атаки на Харьков

В ночь на 4 июня российские войска уже осуществляли атаку на Харьков, используя дроны и ракеты. По словам медиков из военного госпиталя, в результате обстрела в городе возникли масштабные пожары в промышленных районах, также пострадали жилые дома.

Враг нанес десять ударов дронами, преимущественно по Новобаварскому району. Всего было применено девять беспилотников и две ракеты. Из-за этого возгорание произошло на четырех разных объектах в Харькове.

Удары россиян по Харькову

Напомним, вчера, 4 июня, российский ударный дрон ударил по окраине Харькова. По данным, обстрел пришелся на автозаправку в Киевском районе. Также 3 июня на выезде из Харькова, вблизи границы города и области, было зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.

Кроме того, 2 июня, по данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

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