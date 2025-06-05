Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий вражеской атаки

Россия систематически обстреливает территорию Украины. В ночь на 5 июня удар пришелся по плотной жилой застройке в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Так, в 01:05 российские войска нанесли удары БПЛА типа "Шахед" по Харькову. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома в Слободском районе.

Что известно о пострадавших

Сначала председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков, среди них есть ребенок и пожилой мужчина.

Однако позже Синегубов отметил, что количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них - девочка 9 лет и мальчик 7 лет, а также беременная женщина и 93-летняя пожилая женщина. Все в легком состоянии, медики оказали помощь на месте.

Последствия удара

Горят квартиры, уничтожены частные автомобили. Этой атакой враг в очередной раз подтвердил свою тактику коварного террора, нанося удары тогда, когда люди спят в своих домах.

На месте работают все экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается.

Предыдущие атаки на Харьков

В ночь на 4 июня российские войска уже осуществляли атаку на Харьков, используя дроны и ракеты. По словам медиков из военного госпиталя, в результате обстрела в городе возникли масштабные пожары в промышленных районах, также пострадали жилые дома.

Враг нанес десять ударов дронами, преимущественно по Новобаварскому району. Всего было применено девять беспилотников и две ракеты. Из-за этого возгорание произошло на четырех разных объектах в Харькове.