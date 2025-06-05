Враг ударил по Прилукам: пять человек погибли, среди них - годовалый ребенок, есть раненые
Россия ночью атаковала дронами-камикадзе Прилуки Черниговской области. Сообщается о попадании в жилую застройку, по меньшей мере 5 человек погибли, также есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, среди них - две женщины и годовалый ребенок. Еще шестеро жителей получили ранения и были доставлены в больницы.
Дроны попали в жилую застройку
По предварительной информации, враг применил по меньшей мере шесть ударных беспилотников, предварительно типа "Герань".
Взрывы произошли в районах жилой застройки. Огнем уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.
Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок. Это 46-летняя прилучанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения. Женщин с ребенком нашли под завалами.
Местные власти сообщают, что удары не были направлены по объектам инфраструктуры, целью стали именно гражданские здания.
Раненые в больнице, продолжается спасательная операция
Шестеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы в медицинские учреждения Прилук, где им оказывают необходимую помощь. По словам врачей, состояние некоторых пострадавших остается тяжелым.
На месте трагедии работают спасательные службы, полиция и медики. Разбор завалов продолжается, не исключено, что под обломками могут оставаться люди.
Полиция помогает пострадавшим гражданам и фиксирует последствия российских ударов.
Реакция властей
Глава Черниговской ОГА призвал жителей области не игнорировать воздушные тревоги и соблюдать правила безопасности. Он также отметил, что обстрел гражданских является очередным военным преступлением России.
"Когда гибнут дети - это уже не просто война, это демонстративный террор. Мы не забудем и не простим", - написал один из представителей местной власти.
Украина призывает международных партнеров усилить поставки систем ПВО, чтобы защитить гражданское население от террора с воздуха.
Напомним, что за минувшие сутки россияне на фронте привлекли для поражения 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Кроме того, российские войска сегодня ночью, 5 июня, атаковали ракетой Харьков. Удар пришелся по плотной жилой застройке в Слободском районе города.
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