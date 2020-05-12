У додатку "Дія" з'явився страховий поліс для авто

Фото: портал "Дія" (diia.gov.ua)

Він буде доступний тільки власникам авто

У додатку документів і державних послуг "Дія" з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомляється, відтепер для водіїв у додатку "Дія" доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.

Як це працюватиме:

Мобільний додаток робить запит за номером авто у систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховий поліс дійсний, в меню техпаспорта в додатку буде рожевий бігучий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо ні, то жовтий - "страховий поліс не дійсний".

Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфона, де встановлено додаток. За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Також зазначається, що для відображення документа потрібно оновити програму до версії 1.7.2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів через 3 місяці після старту продукту.

Також РБК-Україна писало, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з додатку "Дія".