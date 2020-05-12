ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У додатку "Дія" з'явився страховий поліс для авто

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 21:39
У додатку "Дія" з'явився страховий поліс для авто
Фото: портал "Дія" (diia.gov.ua)

Він буде доступний тільки власникам авто

У додатку документів і державних послуг "Дія" з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомляється, відтепер для водіїв у додатку "Дія" доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.

Як це працюватиме:

  • Мобільний додаток робить запит за номером авто у систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховий поліс дійсний, в меню техпаспорта в додатку буде рожевий бігучий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо ні, то жовтий - "страховий поліс не дійсний".
  • Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфона, де встановлено додаток. За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Також зазначається, що для відображення документа потрібно оновити програму до версії 1.7.2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів через 3 місяці після старту продукту.

Також РБК-Україна писало, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з додатку "Дія".

Теги Новини України дія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся